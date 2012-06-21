Ізраїльський письменник Давид Гроссман відзначений Міжнародною Букерівською премією за роман «Кінь заходить у бар». Про це повідомляється на сайті премії.
У книзі розповідається історія з життя коміка у невеличкому ізраїльському містечку. Одного вечора замість звичного шоу глядачі стали співучасниками особистої драми актора.
Роман написаний на івриті. Його переклала англійською Джесіка Коен. Друк книги англійською мовою є однією з обов'язкових умов присудження премії.
Нагороду у 50 тисяч фунтів стерлінгів (понад 64 тис. доларів) автор і перекладач ділять навпіл.
До фіналу Міжнародної Букерівської премії вийшло шестеро письменників.