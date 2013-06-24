Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов провів зустріч у форматі відеоконференції із заступником міністра закордонних справ Грецької Республіки з питань економічної дипломатії та відкритості Костантіносом Фрагояннісом.

«Сьогодні перед нашими країнами стоїть багато викликів. Але я переконаний, що запорука успішного їх подолання — взаємодія та співпраця. Хочу зазначити, що ми готові до подальшого розвитку взаємовигідних відносин із Грецькою Республікою, важливим партнером України в Європі», — зазначив Олег Немчінов.

2022 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Грецією становив 954,8 мільйона доларів США (збільшення на 24,3%). За дев’ять місяців 2023-го товарообіг між Україною та Грецією становив 1025,7 мільйона доларів США (збільшення на 59,4%).

Уряд України налаштований і надалі розвивати та раціонально використовувати можливості, які відкриває трансформація нашої економіки та подальша інтеграція в Європейський Союз. Тому вкрай актуальне відновлення діяльності Міжурядової спільної українсько-грецької робочої групи з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва. Це важливий інструмент для поглиблення довгострокової взаємовигідної співпраці.

Сторони домовилися провести наступне засідання робочої групи в лютому 2024 року. Також погоджено необхідність посилення співпраці в залученні інвестицій та туристичній індустрії. Заплановано реалізувати потенційні інвестиційні проєкти в туристичній інфраструктурі України, створити нові туристичні об’єкти особливо в місцях проживання етнічних греків, повідомляє служба Міністра КМУ.