В Україні не існує закону про музичну індустрію. Музичний бізнес використовує нормативні акти, створені ще у 90-х роках. Через це учасники ринку стикаються з непрозорістю авторських нарахувань та неактуальним правовим регулюванням цілої індустрії. Хоча навіть під час війни саме музична індустрія є одним з найпотужніших платників податків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час профільної дискусії в межах Форуму музичної індустрії Kyiv Music Days, яка відбулась 9 грудня.

«Для МКІП важливо захистити права глядача, як споживача культурних послуг. Ми хотіли б, щоб він отримав зручний сервіс. Щоб після того, як був придбаний квиток, споживач чітко знав, що його чекає, якщо захід скасували чи перенесли, у якому випадку він може отримати компенсацію. Водночас вся ця історія має бути прозорою і зрозумілою для всіх учасників ринку», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він також зазначив, що МКІП формує робочу групу зі створення закону про музичну індустрію, куди крім представників закладів культури увійдуть також народні депутати України та представники музичної індустрії.

Учасники дискусії обговорили питання, що стосуються:

квиткової інструкції, повернення коштів за перенесену або скасовану подію;

виплати авторських винагород українським музикантам;

єдиного податкового поля для всіх гравців індустрії;

тексту закону про музичну індустрію.

Результатом профільних дискусій має бути поданий до Верховної Ради проект закону про музичну індустрію. Крім того, має бути поширена інформація про права українських авторів та механізми отримання роялті українськими авторами й артистами. Також має бути затверджений нова інструкція з ведення квиткового господарства. Також індустрія разом з депутатами працюватиме над удосконаленням податкової системи в музичному бізнесі.