Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Станом на 23 квітня 2022 року задокументовано 242 епізоди. Про це повідомляє Урядовий портал.

До переліку пошкоджень об’єктів культурної спадщини постійно додаються нові епізоди. Нещодавно ворожими ракетами обстріляно острів Хортиця в Запоріжжі. До війни музей на острові відновлювали в межах програми «Велика реставрація». Це знакове місце для кожного українця, осередок козацтва. На Київщині пошкоджена будівля початку ХХ ст. – Макарівська публічна бібліотека. На Харківщині через обстріли пошкоджено старовинний Будинок вчителя 1925 року та ще, на жаль, багато історичних пам'яток.

Залишаються складнощі з отриманням інформації про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Але дані все ж надходять від українців. Міністерство, у свою чергу, все верифікує й систематизує.

“Наше Міністерство, міжнародні партнери та всі українці роблять все можливе, щоб росіяни ще довго жалкували про свої злочини в Україні. Ми документуємо кожен епізод та формуємо детальну базу безчинств російської армії проти культурної спадщини. Всі матеріали будуть використані як докази у кримінальних справах проти воєнних злочинців. Агресору не вдасться зламати український дух. Адже увесь світ вже захоплюється нашими силою, сміливістю та щирим бажанням боронити свою землю й свободу”, – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

Допомагайте фіксувати злочини рф на національній платформі: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. При цьому необхідно пам'ятати про особисту безпеку – вона на першому місці. Всі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.