Європарламент закликав держави­члени й надалі спрощувати процедури отримання віз і дозволів на проживання білорусів, які виїжджають з білорусі з політичних мотивів, або тих, хто потребує медичного лікування внаслідок насильства, що скоїли проти них правоохоронці. Про це йдеться в резолюції ЄП «Про відносини з білоруссю», яку було ухвалено після того, як режим лукашенка позбавив права своїх громадян, які виїхали за кордон, отримувати чи міняти там білоруські паспорти.

Резолюція також закликає Єврокомісію та держави­члени підготувати правила і процедури для розгляду ситуацій, коли правозахисників та інших активістів громадянського суспільства позбавляють громадянства в білорусі. Євродепутати пропонують урядам країн­членів ЄС надавати підтримку тим білорусам, які проживають в ЄС і в яких спливає термін чинності посвідчення особи, а поновити їх немає змоги, оскільки вони не можуть повернутися до білорусі.

«білоруське суспільство продовжує стикатися із системними порушеннями прав людини і злочинами проти людяності, які скоює режим лукашенка. Понад 1,5 тисячі осіб перебувають в ув’язненні з політичних мотивів, а майже 300 тисяч білорусів залишили країну внаслідок переслідувань або страху перед ними»,К— йдеться в резолюції.

Напередодні голосування євродепутати провели дебати щодо білорусі. За словами литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса, в цій країні переслідують, ув’язнюють і катують політичних опонентів.

«Нагадаю, що білорусь залишається однією з небагатьох країн у світі, де у в’язниці перебуває Нобелівський лауреат», — сказав євродепутат.

Латвійська євродепутат Сандра Калнієте нагадала, що в білорусь було силоміць вивезено понад 2 тисячі українських дітей.

«Фактично цей режим — співагресор у війні росії проти України. Він організовує потоки нелегальних мігрантів через Латвію, Литву та Польщу. Ці дії спрямовано проти ЄС», — сказала вона. Сандра Калнієте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт лукашенка та внести у список санкцій ЄС тих, хто причетний до нелегального вивезення українських дітей до білорусі.

«Що робимо ми, доки лукашенко перетворює країну на сучасний гулаг у самому серці Європи? Замість того щоб накласти санкції на всіх суддів та спецназівців, які підтримують кривавий режим, ми даємо їм візи для поїздок Європою», — обурилася євродепутат з Німеччини Віола фон Крамон­Таубадель.

А литовський євродепутат Андрюс Кубілюс заявив, що «демократична Білорусь належить Європі так само, як Україна, Молдова чи Литва» і ЄС має гарантувати таке майбутнє білоруському народу.

На думку Андрюса Кубілюса, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська має представляти владу країни на самітах «Східного партнерства», а Єврокомісія разом із представниками білоруських демсил має розпочати підготовку угоди про асоціацію ЄС із Білоруссю, яку буде підписано, коли у країну повернеться демократія.