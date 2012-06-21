Працівниці Дніпропетровської обласної держадміністрації днями напекли понад сім тисяч найсмачніших млинців — з медом, варенням, сиром та сметаною. «Як і кожній українській жінці, хотілося зробити корисне для наших захисників. У мене вийшло з півсотні млинців. Готувала їх приблизно три години за фірмовим домашнім рецептом», — каже фахівець обласного департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА Людмила Дропікіна.
А Наталія Філь, яка працює в управлінні діловодства та контролю, додає: «Нашим захисникам не вистачає домашнього затишку, тому в кожен млинець ми вклали душу. Хочемо, щоб бійці відчули нашу підтримку й тепло. Коли пекла, думала про те, що чийсь син їх скуштує».
Свіжоспечену вдома смакоту жінки принесли на роботу, де млинці акуратно запакували й одразу відправили на передову. Їх повезли у зону АТО воїни з 25-ї та 53-ї бригад, які формуються на території Дніпропетровської області.
Боєць Олександр із позивним «Капітошка» високооцінив смачний подарунок і старання жінок: «Така увага піднімає бойовий дух та надає нам сили».
На думку радника голови Дніпропетровської ОДА Ольги Горб, дніпропетровські чиновниці встановили своєрідний всеукраїнський рекорд: «Красиво зустрічаємо весну, відзначаємо Масляну. Та з огляду на те, що відбувається на сході країни, ми б хотіли підтримати наших хлопців, наших бійців. Адже, за повір’ям, саме у Масний четвер прийнято готувати смаколики для своїх чоловіків. Вони зміцнюють силу, надихають на нові звершення, додають здоров’я».