Країни, які входять до складу міжнародної спільної слідчої групи — Австралія, Бельгія, Малайзія, Україна та Нідерланди, — ухвалили рішення, що судовий процес у справі катастрофи літака рейсу МН17 відбудеться в Нідерландах за тамтешнім законодавством. Заяву про це поширила офіційна Гаага, повідомляє Укрінформ.
Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», який летів за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур, було збито з ракетного комплексу «Бук-1М» 17 липня 2014 року в небі над селом Грабове Донецької області. Тоді загинуло 298 людей, найбільше жертв серед громадян Нідерландів. Два роки тому Україна, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Малайзія звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі. Однак Росія як член Радбезу наклала вето на відповідну резолюцію. Та торік у вересні міжнародна спільна слідча група оприлюднила перші результати розслідування й заявила, що ракетний комплекс «Бук», із якого збито літак, прибув з Росії, а після запуску ракети з окупованої території його транспортували назад до РФ.
Президент Петро Порошенко підтримав рішення країн-учасниць довірити розслідування трагедії МН17 суду Нідерландів. «Україна максимально сприятиме й надаватиме допомогу Нідерландам для якнайшвидшого покарання винних», — написав він у Facebook. А також заявив, що вірить у справедливість, неупередженість і об’єктивність нідерландського правосуддя.
У коментарі МЗС України пояснено, що правовою підставою реалізації цього рішення стане угода між Україною та Королівством Нідерланди про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17, яку планують підписати 7 липня 2017 року. Угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів, уможливлює участь усіх підозрюваних у злочині в голландському судовому процесі. Країни — учасниці міжнародної спільної слідчої групи поділяють думку, що кримінальне провадження в Нідерландах буде проведено на високому професійному рівні, об’єктивно й неупереджено, переконані в українському зовнішньополітичному відомстві.
Новину про передачу кримінального провадження до Нідерландів підтримав і міністр закордонних справ цієї країни Берт Кундерс. Він назвав це рішення важливим кроком на шляху до утвердження справедливості.
«Країни, які входять до міжнародної спільної слідчої групи, ухвалили рішення, що підозрювані мають постати перед судом у Нідерландах. Це буде закріплено в міжнародному співробітництві та підтримці», — сказав він. За словами глави МЗС Нідерландів, угода з Україною дасть змогу провести судовий процес з урахуванням того, що жертви катастрофи були громадянами багатьох країн. Він відзначив, що країни спільної міжнародної слідчої групи так наслідують заклик Ради Безпеки ООН щодо притягнення винних до відповідальності. «Ми впевнені, що можемо розраховувати на широку міжнародну підтримку», — заявив Берт Кундерс.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що це рішення — наступний важливий крок у притягненні до відповідальності винних у катастрофі. Він підкреслив, що нідерландська судова система має бездоганну репутацію, а проведення такого суду в Нідерландах забезпечить родичам загиблих участь у судовому процесі.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»