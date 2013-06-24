В Україні планують запровадити смарт-мобілізацію, тобто коли людина сама обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Як повідомляє Укрінформ, про це вінтерв’юРБК-Українарозповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Хочемо запровадити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає — це навіть не промобілізацію, — спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити у Збройних силах України», — сказав Михайло Федоров.

Він зазначив, що Мінцифри планує запроваджувати пілот на операторів дронів, і людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій — всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це за підрозділ, рота, які зобов’язання, ризики, як навчатися.

«І найголовніше: якщо ти залишиш заявку та пройдеш рекрутерів і тести та проходиш навчання, то потрапляєш у роту ударних дронів на ту посаду, на яку мобілізувався. Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, чесність і дотримання правил. І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони проходитимуть відбір і як після цього служитимуть, яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані й ефективно все це робитимуть. Це може бути першим пілотом, першим кроком, щоб запустити умовну смарт-мобілізацію», — підкреслив Михайло Федоров.

Він зазначив, що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або обіймати інші посади. Але вони хочуть розуміти, що ними керує фахова людина, коли вони будуть в окопі, що поряд буде броньована техніка, керівник, який дбатиме про їхнє життя.

«Дуже важливо, що повинно змінитися все, і ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти у військкомат, а проходиш онлайн-тест, приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Після цього, якщо ти підходиш за характеристиками, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою», — наголосив Михайло Федоров.

У Мінцифрі запевнили, що повісток у «Дії» не буде: «Не буде повісток у«Дії». Мені здається, що поки я працюю міністром, ми завжди дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у «Дії», — сказав Михайло Федоров.

Міністр розповів і про єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг». За його словами, цей реєстр вводили в експлуатацію досить довго, наповнювали також довго, але він з’явився не під час повномасштабного вторгнення, а був ще до цього. І, по суті, кожен військкомат має інформацію про військовозобов’язаних та зберігає її в цих папочках.

«По суті, перша задача була оцифрувати ці папочки, внести їх в систему, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була у вашій справі й не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, що взагалі відбувається з мобілізацією, скільки є військовозобов’язаних, де вони навчалися — тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більш ніж 90% вже оцифровано саме цієї інформації», — сказав Михайло Федоров.

Він додав, що тепер все буде побудовано так, що коли людина приходить у військкомат, вже відразу інформація є в системі. По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає черги, віконця тощо. Це про сервіс у самому військкоматі.