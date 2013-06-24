За інформацією Міністерства охорони здоров’я, понад 20 000 сіл та селищ нині не мають аптечних пунктів. Такі умови істотно ускладнюють доступ населення до лікарських засобів.

На початку серпня уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти. Це можуть робити суб’єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Мобільні аптеки функціонуватимуть у сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та в зонах надзвичайних ситуацій. Вони функціонуватимуть як транспортний засіб ліцензіата.

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Усі рецептурні препарати відпускатимуть тільки за рецептом — паперовим або електронним. Такі мобільні аптеки також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Як пояснює Міністерство охорони здоров’я, воно лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів.

У ліцензійних умовах прописано чіткі вимоги до створення мобільних аптек. У такій аптеці має бути водій та щонайменше один фармацевт, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не обов’язкова, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.

Автомобіль має містити на зовнішніх поверхнях напис «Мобільний аптечний пункт» та інформацію про належність до певного ліцензіата. Транспортний засіб має мати достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата. Обов’язкова вимога — наявність холодильного обладнання і пристроїв реєстрації та здійснення контролю за температурою й вологістю повітря.