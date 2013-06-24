Україна починає реалізацію ініціативи з підвищення обізнаності населення щодо мінних та інших загроз сьогодення, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

У межах цього проєкту ЮНІСЕФ 9 жовтня у присутності Прем’єр­міністра Дениса Шмигаля передав ДСНС та Національній поліції 15 мобільних класів безпеки. Це спеціально оснащені транспортні засоби, в яких інформуватимуть та навчатимуть людей, зокрема дітей.

«Станом на зараз в Україні 174 тисячі кв. км території забруднено мінами або нерозірваними снарядами. Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах майже 250 людей загинули, ще приблизно 500 було поранено. Ініціатива мобільних класів безпеки має на меті вберегти людей від цієї загрози та інших викликів воєнного часу. Такі класи відправлять у громади десяти регіонів України. Надалі розширюватимемо й залучатимемо ще більше громад», — сказав очільник уряду.

Прем’єр­міністр підкреслив, що держава продовжує роботу з формування в Україні ринку гуманітарного розмінування та посилення спроможностей оперативного розмінування.

Денис Шмигаль подякував героям, які виконують цю роботу під ворожим вогнем з небезпекою для власного життя. Присутні хвилиною Кмовчання вшанували пам’ять рятувальників, які загинули під час виконання службових обов’язків, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.