Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Тімом Гітцелем, президентом та головним виконавчим директором канадської компанії CAMECO - одного з найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії. Зустріч відбулася в межах Конференції з відновлення України, що відбувається у Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

У контексті раніше досягнутих домовленостей між ДП «НАЕК «Енергоатом» та CAMECO сторони узгодили рішення щодо направлення до України групи канадських фахівців, які долучаться до аналізу ситуації в українській урановій галузі і допоможуть напрацювати рішення для її розвитку.

«CAMECO готова бути нашим надійним партнером у розвитку урановидобувної галузі. Ми напрацьовуємо спільні заходи для інвестицій та модернізації уранової галузі, щоб посилити нашу присутність у Європі і витіснити росіян з цього сегменту ринку», - зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, у березні - квітні 2023 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» та CAMECO було укладено низку договорів з метою забезпечення використання уранового оксидного концентрату, що видобувається в Україні, та постачання для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» на період до 2035 року ядерних матеріалів – гексафториду природного урану (природний UF6) для подальшого його збагачення та виготовлення ядерного палива для АЕС України.