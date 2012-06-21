У межах програми розвитку галузі молочного скотарства в сільгосппідприємствах та обслуговуючих сільгоспкооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району отримало кошти з облбюджету за приріст поголів’я дійної череди корів. Відтак, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Людмила Щербина і заступник начальника управління ОДА Віктор Плечун здійснили робочу поїздку в господарство, щоб перевірити ефективність використання цих коштів.
Зараз племзавод «Степний» є одним із кращих та найбільш модернізованих господарств Запорізької області. Підприємство займається виробництвом зерна, соняшника, молока, м’яса, розведенням та реалізацією племінних свиней, переробленням власної сировини для виробництва м’ясних і молочних продуктів, застосовуючи передовий досвід та новітні сільгосптехнології. Тому в господарстві з кожним роком збільшується виробництво молока та м’яса, нарощується поголів’я великої рогатої худоби та свиней, зростає продуктивність дійної череди корів.
Нинішнього року племзавод виробив 3,8 тисячі тонн молока, що на 529 тонн більше за показник минулого року, надій молока на корову становить 5161 кілограм, що на 90 кілограмів більше за минулорічний результат. Нині тут утримують 1793 голови великої рогатої худоби, в тому числі 800 корів, 6541 — свиней. Середньодобовий надій на корову становить 24,7 кілограма за середнього по області в 16,1. При цьому господарство має статус племінного заводу з вирощування поголів’я великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи та племзаводу з вирощування поголів’я свиней породи великої білої, ландрас і дюрок, забезпечуючи племінним поголів’ям потреби сільгосппідприємств області.
Господарство нарощує виробництво молочної продукції, зокрема молока, сметани, кефіру, ряжанки, йогурту, сиру, реалізація якої здійснюється не тільки на території області, а й за її межами. У «Степному» постійно реалізовують інвестпроекти в тваринництві. Так, поточного року завершили будівництво і ввели в дію корівник на 560 голів, будують відгодівельник на 1800 голів свиней.
ПАТ «Племзавод «Степний» знають далеко за межами Запорізької області. Його відзначено українськими і міжнародними нагородами, зокрема міжнародної виставки АГРО. Відзначився племзавод на XXIХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2017», де був представлений в експозиції найкращих досягнень у тваринництві, харчовій і переробній галузі, провідних виробників експортно орієнтованої та інвестиційно привабливої продукції Запорізької області.
Досягнення господарства стали можливими завдяки впровадженню передових методів господарювання, застосуванню новітніх технологій, що дали змогу підприємству успішно працювати та піднімати життєвий рівень сільського населення.