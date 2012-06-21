З початку війни на Донбасі державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» передало Збройним силам понад три сотні бойових машин. Нині чергова партія модернізованих швидкісних танків Т-80БВ чекає на відправлення до українського війська.
Ця бойова машина після заводської модернізації отримала абсолютно нові якісні характеристики порівняно з базовою моделлю танка Т-80. Її недарма називають швидкісною, адже з майже 45-тонною вагою Т-80БВ завдяки газотурбінному двигуну потужністю 1250 кінських сил може розганятися до 70 кілометрів на годину. Харків’яни оснастили машину тепловізійним прицілом і нічними засобами спостереження за полем бою, цифровим зв’язком та супутниковою навігацією. А ще модернізований танк отримав новий динамічний захист.
Як пояснюють на підприємстві, модернізація танка Т-80БВ фактично не відрізняється від системи оновлення танка Т-64 зразка 2017 року, яку також здійснюють тут під час поточного й планового ремонту машин.