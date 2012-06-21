Команда університету «Києво-Могилянська академія»стала лідером у змаганні юристів у Європейському суді з прав людини European Human Rights Moot Court Competition. Про це повідомляють на сайті Ради Європи.

Фінальний тур відбувся у Страсбурзі 16 лютого.

Головою експертного журі став суддя Європейського суду з прав людини від імені Кіпру Георгіос Сергідес.

До української команди ввійшли Олег Дикий, Софія Костомарова, Андрій Влайко, Марія Новікова та тренер Ольга Асадча.

Могилянку відзначили призом за «кращу заяву позивача», а Олег Дикий став кращим оратором у фіналі конкурсу.

Друге місце посіла команда з університету Софії (Болгарія), третє британці з Кембриджського університету .

Усього у конкурсі взяли участь 20 університетських команд з 15-ти країн (Болгарія, Хорватія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Румунія, Російська Федерація, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Україна і Великобританія).

Темою цьогорічного конкурсу була справа щодо балансу між правами особистості і національної безпеки. Команда-переможець буде нагороджена стажуванням у ЄСПЛ.

Організатори конкурсу Європейська асоціація студентів права (ELSA) і Рада Європи. 

Gazeta.ua