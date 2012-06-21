Міжнародний олімпійський комітет має намір вийти за межі даних, представлених у доповіді незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена. Про це заявив президент МОК Томас Бах, якого цитує прес-служба організації.
Як продовження розслідування Макларена, МОК має намір додатково перевірити проби всіх російських спортсменів, які виступали на Іграх-2014 у Сочі, Олімпіаді-2012 у Лондоні та зимовій Олімпіаді 2010 року у Ванкувері.
Окрім того, МОК почав розслідування щодо 28 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді-2014. Розглянуті будуть дисциплінарні справи атлетів, які фігурують у доповіді Макларена про допінг у російському спорті.
Проби всіх 28 спортсменів було доставлено в антидопінгову лабораторію у Лозанні для повторного огляду на підміну зразків або розтин колб.
Так, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) тимчасово відсторонив двох російських біатлоністів, чиї прізвища згадують в доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена. Ще 29 біатлоністів, зазначених у доповіді, виступатимуть далі, щодо них IBU проводитиме розслідування. Також виконком Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив рішення про перенесення з Росії етапу Кубка світу з біатлону з Тюмені, а також перенесення місця проведення юніорського чемпіонату світу, який повинен був відбутися в Острові. Зокрема Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести Чемпіонат світу 2017 року з Росії.
Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, коментуючи допінговий скандал та рішення Міжнародної федерації біатлону, написав на своїй сторінці у Фейсбуці: «Росія має нести жорстке і невідворотне покарання за організовану злочинну діяльність, спрямовану на вживання допінгу, фальсифікацію проб, підрив авторитету міжнародних змагань і базових принципів олімпійського руху».
Він наголосив, що рішення IBU — це перші закономірні санкції з боку міжнародної спільноти, перемога здорового глузду та чесного спорту. Вочевидь цивілізований спортивний світ не збирається миритися з такими кричущими порушеннями.
А Кремль уже заявив, що влада непричетна до махінацій із пробами.
«У Росії ніколи не створювали державної системи допінгу, це просто неможливо, і ми робитимемо все, щоб цього ніколи не було», — заявив Путін на щорічній великій прес-конференції. Зокрема він визнав, що в Росії таки є проблеми з допінгами.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»