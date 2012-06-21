Національні антидопінгові агентства 16-ти країн, а також Інститут національних антидопінгових агентств, вимагають від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонити російських спортсменів від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року, що відбудуться в південнокорейському Пхьончхані. Заяву було ухвалено на зустрічі керівників антидопінгових агентств, що відбулася в американському Денвері 12—13 вересня. У ній також гостро критикується МОК за недостатньо активну позицію в скандалі навколо вживання російськими спортсменами допінгу.
На думку підписантів, Росія допустила настільки істотні порушення в боротьбі проти допінгу на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі, що ті ігри стали «одним з найбільших скандалів у світі спорту в історії».