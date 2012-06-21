Республіка Молдова оздоровить 29 дітей – мешканців Новоселицького району Чернівецької області та міста Чернівців.
Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.
«Молдовські колеги звернулися до профільних міністерств України з ініціативою про відпочинок та оздоровлення дітей на території їх країни. У зв’язку з тим, що в Чернівецькій області компактно проживає румуномовне населення, буковинцям було запропоновано відправити дітей на відпочинок до Молдови, – зазначив заступник голови ОДА Ігор Богатирець. – З міста Чернівці наразі виїхали 17 дітей від 10 до 17 років, решта – з Новоселицького району. Всі витрати на проживання, харчування та розваги взяла на себе приймаюча сторона».
Діти будуть перебувати у літньому таборі «Prietenia» («Дружба»), що розташований у селі Кошница Дубоссарського району Республіки Молдова.
На відпочинок до сусідньої країни вирушили учні навчальних закладів з викладанням на молдавській та румунській мовах, які є переможцями різноманітних конкурсів, спортивних змагань, або є відмінниками навчання.