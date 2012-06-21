У Кирилівці Запорізької області в Молочний лиман нарешті пішла вода з моря. Річ у тім, що протоку, через яку в лиман заходить риба, періодично заносить піском. Її регулярне очищення треба проводити навесні і восени, чим раніше займався місцевий рибгосп.
Проблеми із закупорюванням заплави почалися одразу після розформування рибгоспу, а загострилися на початку 2000-х років, коли розчищати протоку перестали. Підрядники замість розчищати видобували пісок на продаж.
А цього року нарешті протягом двох тижнів у Кирилівці рибалки та ветерани АТО розчистили протоку, що з’єднує Молочний лиман з Азовським морем. Технікою допомогла обласна влада. Об’єкт цілодобово охороняють 15 бійців АТО.
Як повідомив директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик, щойно виконано перший важливий етап відновлення каналу, бо в лимані складалася критична ситуація із солоністю: позначка досягала показника 45 проміле. А на позначці 50—60 проміле все живе у воді гине. При цьому директор департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА Віталій Гордієнко зазначив, що риба зможе зайти на нерест, протока функціонуватиме до кінця сезону і регіон збереже унікальну екосистему.
За даними голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, розв’язання проблеми було дуже важливим для екосистеми Запорізького регіону.
— Багато років Молочний лиман лишався точкою накопичення бруду й мулу, — зазначив він. — Цього року ми взяли це питання під контроль, об’єднавши сили місцевих підприємств, влади, депутатів різних рівнів і громадських активістів. На недавній сесії Запорізької облради було передбачено 1,5 мільйона гривень, щоб не залежати від примх спонсорів. Надалі вирішення питання Молочного лиману буде під контролем місцевого комунального підприємства, яке регулярно вирішуватиме проблему протоки навесні й восени. Від цього залежатиме місцева біосфера, зокрема популяція піленгаса, незвичайного для південних морів виду риб.