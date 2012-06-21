Минулої неділі найбільші російські міста розбудили антикорупційні акції протесту, до яких людей спонукало розслідування громадської організації Фонд боротьби з корупцією проти прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Зокрема в Москві на акції вийшли, за різними оцінками, від 10 до 30 тисяч осіб, у Санкт-Петербурзі — від 5 до 10 тисяч. А загалом географія протесту налічує 80 населених пунктів.
У більшості міст акції протесту не були узгоджені із владою і супроводжувалися протидією поліції. Лише в Москві на мітингу затримали 1030 осіб. Серед затриманих неповнолітні, які становили відчутну частку в протестах. Важко сказати, чи це вже підросло покоління тих, хто не здатен на сліпий одобрямс і не готовий запивати всі негаразди сумнівними настоянками, чи просто зерня правди впало у правильний ґрунт. Та віковий зріз антикрупціонерів не залишився непоміченим у Кремлі. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков цілком серйозно заявив, що в «органів» є факти, що підліткам обіцяли гроші в разі їхнього затримання на протестній акції в Москві. Натомість дії російських правоохоронців Кремль вважає високопрофесійними і адекватними.
Учора ініціаторові мітингів Олексієві Навальному, якого затримали через 20 хвилин після початку мітингів, у Тверському районному суді Москви присудили штраф 20 тисяч рублів та 15 діб арешту. І, звісно, проігнорували прохання опозиціонера покликати до суду головного призвідника протестів — Дмитра Медведєва. Російські федеральні ЗМІ здебільшого проігнорували акції, не включивши їх у випуски новин. А прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, який став головною мішенню протестувальників, зазначив, що день протестів він провів… катаючись на лижах. Тож головним підсумком протестів може стати взяття на олівець затриманих, здебільшого молодих, які не побажали спокійно слухати про незадекларовану нерухомість другого за посадою росіянина.
Масово затримували протестувальників минулими вихідними і в сусідній Білорусі, де відбулися акції опозиції, приурочені до Дня волі. За оцінками правозахисників, лише в Мінську були сотні затриманих. Ближче до вечора людей почали відпускати з міліції, деяких без складання протоколів. Однак не всіх. Учора в Мінську таки заарештували на 15 діб громадянина України Руслана Терещенка.
А сюжети з обох столиць можна переглядати впереміш: жорсткі аж до жорстокості спецпризначенці, які вихоплюють із натовпу переважно молодь. Несподіване пожвавлення протестного руху, хай і з приземленими гаслами: хтось проти корупції, хтось проти податку на дармоїдство — все-таки вселяє надію на невтрачене покоління.