20—23 вересня в урочищі Холодний Яр, що на Черкащині, відбувається всеукраїнський захід «Теренова гра «Січ — сила і честь» імені братів Чучупак. Таким чином вшановують пам’ять про героїв боротьби українського народу за територіальну цілісність, а молодь долучається до вивчення історії, національних традицій. Уперше таку гру провели два роки тому. Суть її полягає в захисті власного прапора та захопленні прапора супротивника. Для цього всіх учасників поділять на дві команди (сотні), кожна з яких має свій прапор і боротиметься за нього впродовж чотирьох днів. Щоб забрати прапор, необхідно подолати команду-суперницю. В кожного гравця на руці символ життя — пов’язка. Зірвати її — означає «вбити» супротивника.
До участі в теренівці запрошують всіх охочих віком від 16 до 28 років. Організували гру Міністерство молоді і спорту, Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за підтримки ГО «ВМР Національний альянс».