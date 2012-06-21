17 березня у київській Малій Галереї «Мистецького Арсеналу» відкриється виставка молодих британських і українських художників, які презентують результати перебування в резиденції SWAP: UK/UKRAINE, що відбулась у 2016 році.
Це програма, в якій українські художники Катерина Берлова, Мітя Чуріков, Алевтина Кахідзе й Олександр Бурлака відвідали Ліверпуль, а митці з Великобританії — Харрієт Флеріот, Джин Хі Парк, Джеймі Фітцпатрік, Сара Ліппет, Воган Пілікян і Сара Тайнан — приїздили до Києва, Музичів, Харкова, Ужгорода і на півостров Бірючий, щоб дослідити сучасні мистецькі практики країн, де вони працювали протягом двох місяців, і створити власні проекти.
«Фінальна виставка фокусується на тому, як місце розширює мистецькі практики, або ж і самих художників та художниць. На тому, як особливості локального мовлення, архітектури, манер, дивацтв та звичок вплітаються в рефлексії щодо політики пам'яті, міського (пере)планування, духовних цінностей і щоденних практик, культури тіла й гендеру», — говорять Лізавета Герман і Марія Ланько, які виступили кураторками проекту.
До експозиції увійдуть роботи, виконані в різних медіа і звернені до різних сфер соціального буття.
Приміром, за словами Алевтини Кахідзе, вона поїхала до Ліверпуля, аби збагнути, як розвивалось це місто, наскільки пов’язані його минуле й сьогодення, а також щоб транслювати цю практику на успішну й неуспішну історію Донбасу, звідки вона родом. «Я би хотіла знайти відповіді на питання, як можна змінити історію міста», – зазначила художниця. А Катерина Берлова протягом резиденції працювала над проектом, в якому спробувала поглянути на речі так, ніби бачить їх уперше, а їхня історія і призначення поки незрозумілі й потребують тлумачення.