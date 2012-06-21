Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних галузях науки та техніки. Про це заявила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич на світовому освітньому форумі, що проходив з 23 по 25 січня у Лондоні, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.
«Україна традиційно має систему установ позашкільної освіти, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів. 10% дітей, які беруть участь в діяльності після школи, відвідують українську Малу академію наук. Можливо вам буде цікаво, що молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в області комп'ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці і астрономії», — сказала пані Гриневич.
Вона наголосила, що досвід Малої академії наук (МАН) є унікальним для світу і одним із найефективніших українських інструментів для виявлення талантів серед молоді.
Однак, за її словами, цього недостатньо: «Нам все ще потрібно знайти більш ефективні способи, щоб забезпечити кожній дитині в Україні можливості розвивати всі свої таланти і здібності».
Загалом у МАН навчається біля 250 тисяч дітей з усієї України. Також на базі академії працюють лабораторії, в яких мають можливість працювати учні, також є можливість навчатися онлайн. Крім того, за сприяння МАН школярі можуть навчатися в літніх наукових колах, в тому числі і міжнародних, де можуть удосконалити як теоретичні знання, так і здобути практичні навички роботи у будь-якій науковій сфері.
Міністр зазначила, аби дати шанс кожній дитині успішно розвинути свої таланти, Україна має перезавантажити свою систему середньої освіти, адже саме вона може вплинути на долю кожної дитини.