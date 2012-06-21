Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних галузях науки та техніки. Про це заявила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич на світовому освітньому форумі, що проходив з 23 по 25 січня у Лондоні, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«Україна традиційно має систему установ позашкільної освіти, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів. 10% дітей, які беруть участь в діяльності після школи, відвідують українську Малу академію наук. Можливо вам буде цікаво, що молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в області комп'ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці і астрономії», — сказала пані Гриневич.

Вона наголосила, що досвід Малої академії наук (МАН) є унікальним для світу і одним із найефективніших українських інструментів для виявлення талантів серед молоді.

Однак, за її словами, цього недостатньо: «Нам все ще потрібно знайти більш ефективні способи, щоб забезпечити кожній дитині в Україні можливості розвивати всі свої таланти і здібності».

Загалом у МАН навчається біля 250 тисяч дітей з усієї України. Також на базі академії працюють лабораторії, в яких мають можливість працювати учні, також є можливість навчатися онлайн. Крім того, за сприяння МАН школярі можуть навчатися в літніх наукових колах, в тому числі і міжнародних, де можуть удосконалити як теоретичні знання, так і здобути практичні навички роботи у будь-якій науковій сфері.

Міністр зазначила, аби дати шанс кожній дитині успішно розвинути свої таланти, Україна має перезавантажити свою систему середньої освіти, адже саме вона може вплинути на долю кожної дитини. 

Укрінформ