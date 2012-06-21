Творчу відзнаку започаткувала Олеся Говорун (Нью-Йорк) на пам’ять про своїх дідуся й бабусю, уродженців і жителів селища Опішне на Полтавщині, Миколу й Олександру Говорунів.
У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь молоді митці-керамісти віком до 35 років з будь-якої країни, що мають мистецьку освіту та досвід роботи в арт-середовищі. За умовами, грант на 1000 доларів надають для створення твору монументальної кераміки, який автор передає у власність співзасновника премії — Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному для постійного зберігання й експонування. Натомість музей-заповідник зобов’язується надати матеріали, необхідні для втілення творчого задуму: гончарну глину, ангоби, поливи, печі для випалювання тощо. Про це повідомила його працівниця Жанна Різниченко. За її словами, вперше Міжнародну грантову премію Говорунів було вручено торік 15 листопада в Опішному в межах урочистостей академії «Випробування часом: століття гончарного храму України» до століття будівлі Кричевського-Лебіщака.
Її володаркою стала переможниця багатьох престижних спеціалізованих конкурсів художник-керіміст Аліна Литвиненко з міста Олександрія Кіровоградської області. Молода мисткиня здобула художню освіту в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, нині працює у власній майстерні.
Здобуття премії Говорунів для неї — то нагода продовжити власне творче становлення в мистецькому сьогоденні.
До офіційної церемонії вручення гранту Аліна презентувала монументальну глиняну скульптуру «Людина, що пірнає», яку виготовила на базі Національного музею-заповідника українського гончарства упродовж серпня-жовтня 2016 року.
Наступний конкурс на здобуття Міжнародної грантової премії Говорунів відбудеться цього року.