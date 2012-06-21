Цими днями 45 учнів загальноосвітніх шкіл та закладів професійно-технічної освіти Сумщини отримали стипендії голови Сумської облдержадміністрації. Ще 12 одержують стипендію Президента України, один — Кабінету Міністрів, двоє — імені Тараса Шевченка, 196 відзначено стипендіями районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, а також нагороджено одноразовими преміями.Про це повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, вітаючи учнів з такою оцінкою їхнього прагнення здобувати знання. На переконання очільника області, цим юнаки і дівчата реалізують свої плани, підвищуючи імідж області та України. На переконання нагороджених, увага і підтримка влади неодмінно дадуть гарні результати для всього суспільства. Та вже зараз можна стверджувати, що стипендії стануть для кожного значним стимулом у навчальному повсякденні.
Вихованка Роменського вищого професійного училища Ірина Клименко, яка опановує спеціальність кухаря-кондитера, мріє відкрити у рідному місті кав’ярню, а на одержану стипендію хоче придбати кондитерський набір. Недавно дівчина здобула срібну медаль на міжнародному конкурсі професійної майстерності Best cook fest, зробивши серйозну заявку на успішну реалізацію власного проекту.До слова, на початку цього року іменні стипендії голови Сумської ОДА отримали також 20 працівників культурно-мистецьких закладів, членів творчих спілок краю — останніми роками стала традиційною підтримка працівників клубів, будинків культури, бібліотек, а також професійних артистів, художників, письменників, музикантів, майстрів народного мистецтва тощо.