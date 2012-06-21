Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Звання переможця, кубок, а також нова квартира у столиці — такого успіху домігся в десятому сезоні телевізійного проєкту «Голос країни» 17-річний Роман Сасанчин із села Садки Заліщицького району на Тернопіллі. Одразу нагадаю, що молодий співак уже здобував переможні лаври, але, щоправда, в другому випуску «Голос. Діти».
На прослуховування наосліп ювілейного «Голосу країни» Роман прийшов з усесвітнім хітом «Luna tu». Після виконання тоді тренер Дан Балан прорік, що вже бачить переможця проєкту. Співак обрав команду Дана. Але на одному з етапів хлопцеві довелося відправитися на лаву запасних. І тут, як зазначив сам Роман, не дала йому впасти Тіна Кароль, яка сказала: «Ти — мій магнітик» і взяла його до своєї команди.
У суперфіналі Роман Сасанчин заспівав відомий твір тернопільського композитора Аркадія Горчинського «Росте черешня мами на горді», присвятивши його своїй матері та всім матерям світу. Після виконання цієї пісні Дан Балан навіть зізнався: вже почав шкодувати, що Роман не в його команді. А юнак подякував своїй матері, яка в нього повірила, назвав другою мамою в проєкті та у творчому житті Тіну Кароль. Тим часом знана співачка зазначила, що Роман є голосом країни, людиною сцени, артистом. І це він довів ще раз, виборовши перемогу в популярному телевізійному шоу. Вітаємо щиро!