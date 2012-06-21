У колишній гетьманській столиці Глухові Сумської області за участі міського голови Мішеля Терещенка відкрили пам’ятний комплекс на честь українського Кобзаря — Тараса Шевченка. Як розповів керівник творчої групи сумський архітектор Володимир Биков, це не просто монумент генієві національного духу, а вихоплена з історичного плину і зафіксована мить життя Тараса у 30-річному віці. Саме у 1844-му він уперше побував у Глухові, який справив на нього незабутнє враження. Основа комплексу — фігура Кобзаря на повен зріст, виконана у бронзі. Молодий і одухотворений, Тарас щойно вийшов із брички і зупинився посеред міста. Вдивляється у його обриси, запам’ятовуючи вулиці, будівлі, людей.
До слова, за життя Тарас Шевченко кілька разів відвідував місто і саме через Глухів пролягала його остання посмертна дорога у травні 1861-го на рідну Україну, до місця вічного спочинку — Чернечої гори… Органічно вписавшись в архітектурний ландшафт, комплекс відразу став улюбленим місцем відпочинку городян. А що казати про дітлахів, які з великим задоволенням фотографуються у бричці, що наче переносить кожного із сьогодення в далеке шевченківське минуле.