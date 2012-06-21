Новий закон про освіту обіцяє, що молодий спеціаліст без досвіду роботи і доплат буде отримувати зарплату на рівні чотирьох прожиткових мінімумів, а це гола ставка майже в 6,5 тисячі гривень.
Це стосується педагогів звичайної загальноосвітньої школи. У спеціалізованих будуть вищі.
Крім того, закон передбачає, якщо педагог пройде добровільну сертифікацію, додатково отримає ще 20% до ставки.
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– Ми говоримо про той мінімум, який буде забезпечувати молодого вчителя. Це не говорячи про стаж, посаду. Я переконаний, що створена та модель, яка буде мотивувальною для учителя не тільки стажем, але і якістю своєї роботи, і результативністю, – каже голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Тарас Кремень.
Законопроект уже схвалив профільний комітет, тож освітяни сподіваються, що депутати ухвалять документ про нову українську школу до кінця цієї сесії.