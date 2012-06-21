Головний тренер молодіжної збірної команди України Олександр Головко поспілкувався з журналістами напередодні двох кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи 2019 року. 10 листопада українська «молодіжка» зіграє на «Оболонь-Арені» в Києві з ровесниками з Англії, а за чотири дні на наших хлопців чекає виїзд до Шотландії. І саме ці поєдинки визначать подальший перебіг подій у турнірній таблиці групи 4, упевнений керманич молодіжної збірної.
«У нас досить складна група, відразу 3—4 команди претендують на вихід до фінальної частини Євро-2019. За перше місце з Англією буде складно боротися. Та ми більше не можемо дозволити собі втрачати очки. Нестача навіть двох пунктів може стати загрозою для команди у цьому відборі», — переконаний Олександр Головко.
Справді, українці закінчують груповий турнір трьома домашніми матчами та виїзним до Нідерландів. А в березні протистояти англійцям, з огляду на брак достатньої ігрової практики у наших хлопців у зимові місяці, буде дуже складно. Тож два найближчі — ключові матчі, якщо ми хочемо на щось розраховувати.
«Добре, що нині ми граємо з Англією перед власними трибунами. На 90% нам вдалося зібрати тих хлопців, яким ми в змозі донести, чого очікуємо від них на полі у майбутніх матчах. Також приємним моментом є тактична грамотність фактично всіх 11 футболістів, які вийдуть на поле в грі з Англією», — зазначає Олександр Головко. Він також поділився з журналістами думками з приводу того, як українцям досягти успіху в домашньому матчі відбору ЧЄ-2019 із родоначальниками футболу:
«Намагатимемося не давати суперникові виконувати навісні подачі, обмежимо кількість «стандартів» біля наших воріт. Якщо ми фолитимемо, гратимемо із запізненням, дозволятимемо подавати з флангів, тоді виникатимуть проблеми. Потрібно зіграти щільно і вийти на матч зарядженими. У матчі з Англією потрібно вміти терпіти та чекати на свій шанс. Чи вміють наші хлопці грати без м’яча і використовувати найменший шанс? Побачимо!» — цитує керманича молодіжної збірної офіційний сайт ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»