Вчені звернулися до уряду Великобританії із проханням додавати вітамін D у звичайні продукти, такі як хліб і молоко, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом, повідомляє The Guardian.

За даними групи, яку очолює доктор Гарет Девіс, дослідник медичної фізики, половина населення Великобританії відчуває дефіцит вітаміну D, і урядові рекомендації про те, що люди повинні приймати добавки, не працюють.

Згідно з деякими дослідженнями, низький рівень вітаміну D, який людський організм виробляє у відповідь на сильне сонячне світло, може призвести до більшого ризику зараження коронавірусом або до більш серйозних наслідків інфекції.

Минулого тижня дослідники в Іспанії виявили, що 82% пацієнтів з коронавірусом із 216 госпіталізованих мали низький рівень вітаміну D. Однак картина неоднозначна – деякі дослідження показують, що рівень вітаміну D практично не впливає на COVID-19, грип та інші респіраторні захворювання.

У Великобританії управління охорони здоров'я Англії (PHE) і Департамент охорони здоров'я та соціального захисту в останнє десятиліття відхиляли заклики до збагачення вітаміном D таких продуктів, як молоко, хліб і апельсиновий сік, що практикується у Фінляндії, Швеції, Австралії та Канаді.

«На мій погляд, очевидно, що вітамін D може не тільки захистити від серйозності захворювання, але і від інфекції, – говорить доктор Гарет Девіс. – Збагачення харчових продуктів потребують ретельного планування для ефективного впровадження, особливо з урахуванням того, що люди тепер приймають добавки. Вибирати правильні продукти для збагачення потрібно дуже обережно. Але очевидно, що нинішня політика не працює – принаймні половина населення має дефіцит вітаміну D.

Професор респіраторних інфекцій в Університеті Королеви Марії в Лондоні Адріан Мартіно, який не входить в групу Девіса, очолює клінічні випробування, щоб вивчити, чи може вітамін D знизити ризик Covid-19 або його тяжкість.

«Уряд рекомендує, щоб все населення брало добавки вітаміну D в зимові місяці, а люди з груп високого ризику – круглий рік», – говорить професор Мартіно. – Але ми знаємо, що люди просто не роблять цього у значній кількості. Навіть я іноді забуваю приймати добавки, але я живу і дихаю цією темою. Збагачення – дійсно хороший спосіб усунути дефіцит».

Наші тіла виробляють вітамін D у відповідь на сильне сонячне світло. У Великобританії це означає, що з жовтня по березень людям потрібно покладатися на інші джерела: жирну рибу, яйця і харчові добавки.

Деякі продукти, такі як пластівці для сніданку і гриби, збагачені вітаміном D, і британці з сімей з низьким доходом мають право на безкоштовні полівітаміни. Біла мука в Великобританії вже збагачена вітамінами B1 (тіамін) і B3 (ніацин), а в минулому році уряд розпочав консультації по додаванню вітаміну B9 (фолієва кислота), щоб запобігти дефектам мозку і хребта.

Дослідження, проведене в Університеті Бірмінгема в 2019 році під керівництвом Магди Агіар, економіста в галузі охорони здоров'я, показало, що в найближчі 90 років буде як мінімум на 25% менше випадків дефіциту вітаміну D, якщо буде прийнято збагачення борошна, що дозволить заощадити майже 65 мільйонів фунтів.

У 2017 році професор Луї Леві, глава відділу дієтології PHE, відповів на заклики до збагачення, заявивши, що немає достатніх доказів того, що вітамін D може знизити ризик респіраторних інфекцій.

Днями було опубліковано нове дослідження, згідно з яким дефіцит поживних речовин сонячного світла в чотири рази частіше зустрічається серед госпіталізованих пацієнтів. Експерти з Університету Кантабрії в Сантандері обстежили 216 пацієнтів з COVID-19 в лікарні Вальдесілья на півночі Іспанії. 82% обстежених людей страждали дефіцитом вітаміну D, в той час як лише 18% мали достатній рівень поживної речовини. Дослідники виявили, що у тих, у кого було меншу кількість «сонячного вітаміну», частіше спостерігалися високий кров'яний тиск і серцеві захворювання.

Більшість пацієнтів у досліджуваній групі також мали супутні захворювання або мали надлишкову вагу – фактори, які послаблюють імунну систему і ускладнюють вироблення організмом вітаміну D.

Вчені проаналізували рівень вітаміну D у спостережуваних пацієнтів при надходженні і порівняли їх з контрольною групою, випадково обраної з популяції. З 216 госпіталізованих пацієнтів дефіцит «сонячного вітаміну» був виявлений у 82,2% випадків – в порівнянні з 47,2% здорових людей. При цьому 44 пацієнта з дефіцитом були переведені у відділення інтенсивної терапії, тому що їх хвороба погіршилася, а 37 потребували штучної вентиляції легенів, але їх рівень вітаміну D був не нижче, ніж у решти групи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»