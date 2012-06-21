Міністерство освіти та науки змінило вимоги для отримання вчених звань професора та доцента. Цього від установи вимагає рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.
Зазначається, що позов стосувався трьох пунктів — обов’язкового 10-річного стажу для здобувачів звань, наявності трьох обов’язкових публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та отримання сертифікату, що підтверджує рівень знання англійської мови на рівні В2.
Ці пункти судовим рішенням фактично скасовуються, однак МОН водночас доповнило наказ своїми пунктами.
Тож формулювання «провадити навчальну діяльність не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента (далі по тексту)» замінено на «мати стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента (далі по тексту)».
Замість трьох публікацій необхідно мати дві аналогічні у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
А замість англійської на рівні В2 кандидат має знати будь-яку мову Європейського союзу на цьому ж рівні та мати відповідний сертифікат або ж диплом про вищу освіту за відповідним мовним профілем.