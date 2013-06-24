Тисячі українських дітей навчаються за кордоном, але не втрачають зв’язку з українською освітою. Міністерство освіти і науки оновило вебресурс ukrainian.studies.mon.gov.ua, який тепер став єдиною точкою входу для родин, педагогів і шкіл, що прагнуть зберегти українську ідентичність дитини попри відстань.

Досі відомості про формати навчання, зарахування оцінок та нормативні зміни для дітей за кордоном були розміщені в різних джерелах і на сайтах різних відомств та установ. Через це батьки й учителі витрачали час на пошук потрібних матеріалів. Оновлений портал об’єднує все необхідне в одному місці.

Що доступно на порталі?

В одному місці батьки, педагоги та керівники закладів зможуть:

— знайти інструкції й таблиці для зарахування оцінок, які дитина отримала у школах різних країн;

— подати заявку на вивчення українознавчого компонента та ознайомитися з типовою освітньою програмою;

— переглянути перелік українських шкіл із дистанційними класами українознавства;

— знайти верифіковані суботні та недільні школи в різних країнах;

— дізнатися про перезарахування педагогічного стажу та підвищення кваліфікації для вчителів за кордоном;

— отримати відповіді на найпоширеніші запитання щодо документів, оцінювання й верифікації.

Чому це важливо?

Якісні рішення про освіту дитини починаються з доступу до зрозумілої достовірної інформації. Оновлений ресурс допомагає родинам обрати оптимальну освітню траєкторію, педагогам — швидко знайти потрібні нормативні матеріали, а суботнім і недільним школам за кордоном — ефективніше взаємодіяти з українською системою освіти. Це ще один крок держави назустріч українським родинам, які через повномасштабне вторгнення розкидані по всьому світі. Незалежно від країни проживання зв’язок дитини з Україною, її мовою та школою є і буде можливим, зазначає Міносвіти.