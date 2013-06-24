Вчора, 15 червня 2023 року Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та Віце-президент Європейської комісії Маргарітіс Схінас підписали рамковий документ про співробітництво у сфері освіти між Європейською комісією та Міністерством освіти і науки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Європейська інтеграція освітньої та наукової сфери є одним з ключових завдань нашої команди, адже Україна є частиною великої європейської родини. І я дуже вдячний стратегічним партнерам за те, що ми ніколи не будемо самі у цій великій битві за свободу, суверенітет та європейські цінності. Підписання Домовленності з Єврокомісією про розширення нашої співпраці у питаннях освіти – важливий крок не лише для підтримки, а й для трансформації цієї галузі», – зазначив Оксен Лісовий.

Віце-президент Схінас закликав українців повною мірою скористатися можливостями, які пропонує їм програма Erasmus+, від посилення співпраці між школами до потенціалу онлайн-платформ Комісії з питань освіти, зокрема eTwinning , онлайн-спільноти європейських учителів і освітян.

Сторони планують здійснювати спільні заходи, серед яких: