22 вересня Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зустрівся Міністром освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки Даніелем Бутора. Від МОН також були присутні заступник Міністра освіти і науки Андрій Сташків та начальник Управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал. Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі обговорили поглиблення співпраці у сфері освіти й підписали додаток до Програми співробітництва. Зокрема, щодо підтримки навчання українських дітей і учнів, інтегрованих у систему формальної освіти Словаччини, з таких предметів, як українська мова та література, історія, культура (онлайн або денна форма).

Словаччина - одна з небагатьох країн, які поки не вимагають, щоб українські діти відвідували місцеві школи. Проте ця країна планує запровадити обовʼязкове шкільне навчання для іноземців з наступного року. Для мʼякого переходу українських дітей до незнайомої системи освіти й залучення українських учителів до викладання в словацьких школах і підписано цей документ.

На зустрічі Оксен Лісовий зазначив, що наразі пріоритетом Міністерства освіти і науки України є безпека освітнього процесу, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти та аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.

Попри це, Міністерство розуміє, як важливо забезпечувати освітні потреби словацької національної меншини в України. Тому створюємо такі умови: у Закарпатській області працюють заклади освіти з класами (групами) з навчанням словацькою мовою та її вивченням. До того ж у закладах загальної середньої освіти Закарпатської області словацьку мову як самостійний предмет вивчають 720 учнів 5-11 класів у чотирьох закладах загальної середньої освіти. А на вибіркових курсах (факультативно або в гуртках) словацьку мову опановують 1014 школярів у 10 закладах загальної середньої освіти.

Окрім того, Україна і Словаччина мають давнє партнерство, що передбачає:

забезпечення представникам словацької національної меншини в Україні та української – в Словацькій Республіці умов для вивчення рідної мови та навчання рідною мовою на рівні дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти;

підвищення рівня викладання української і словацької мов та літератур;

підвищення кваліфікації вчителів та викладачів словацької і української філологій;

обмін студентською та учнівською молоддю, викладачами для коротко- та довготермінової педагогічної роботи;

участь науковців у конференціях, симпозіумах та семінарах.

Також згідно з Програмою співробітництва на 2023/2024 навчальний рік Уряд Словаччини надав квоти на отримання 46 стипендій на навчання українцям.

Українські ЗВО вже давно активно співпрацюють зі Словаччиною у різних напрямах галузевих знань. На сьогодні між ЗВО України та Словаччини укладено понад 30 прямих угод. Основними їхніми напрямами є обміни студентами на неповний та повний курси навчання, аспірантами, вчителями та вченими.

Також словацька делегація відвідала зруйнований ліцей у Гостомелі, дитячий садочок в Ірпені й Київський національний університет імені Тараса Шевченка.