Під час нинішньої російсько-української війни гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина» зазвучав по-новому, ставши символом незламності й мужнього протистояння російській агресії. Як і століття тому, суть цієї пісні залишається незмінною: боротьба з московитами за незалежність України. На знак глибокої поваги та вдячності до наших захисників Національний банк України з 18 липня ввів в обіг дві нові пам’ятні монети номіналом 5 і 10 гривень.

«Ми прагнули увічнити у грошових знаках історичну боротьбу українців за незалежність, тому з гордістю вводимо в обіг ці нові пам’ятні монети», — зауважив на презентації в понеділок заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він додав, що Національний банк завжди приділяв і приділяє велику увагу вшануванню та підтримці захисників і захисниць України. 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку Збройних сил України. Кошти на нього надходять від громадян та підприємств України і від міжнародної спільноти. За майже п’ять місяців війни Національний банк перерахував на потреби військових вже майже 18 мільярдів гривень, зібраних на цей спецрахунок.

«Сили оборони України постійно відчувають і дуже цінують підтримку нашого народу, всіх його інституцій, підприємств, організацій. Ми вдячні країнам-партнерам та загалом міжнародній спільноті за дієву допомогу. Ця війна продемонструвала нашу єдність, здатність гуртуватися перед обличчям викликів, силу духу і незламність українців. Знаю, що нашим предкам-повстанцям було б не соромно за нас. Вірю, що ми ще «нашу рідну Україну розвеселимо», –– сказав на презентації генерал-полковник Микола Балан.

Пам’ятні монети «Ой, у лузі червона калина» продовжують нову серію «Безсмертна моя Україно». Дизайн їх розробив київський художник Дмитро Кривонос. На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину –– поетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини. На реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодами калини.

Придбати пам’ятні монети можна в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: Укргазбанку, Радабанку, Таскомбанку та ПриватБанку.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, її тираж — до 5000 штук; монета номіналом 5 гривень — з нейзильберу, тираж –– до 250 000 штук, ідеться на офіційному сайті Нацбанку.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»