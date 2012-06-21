Монетизація субсидій — необхідний і важливий крок реформи енергоефективності, інвестиція в майбутнє країни. По-перше, це дасть змогу створити стимули й надати інструменти для майже половини українських родин щодо тепломодернізації їхніх будівель. По-друге, підприємства — надавачі комунальних послуг врешті-решт перестануть залежати від централізованих рішень та дій монополістів. Вони зможуть самостійно спрямовувати кошти на модернізацію й енергоефективність виробництва і постачання тепла. По-третє, це створить прозорі та зрозумілі для кожного відносини «бюджет — субсидіант — надавач послуг — постачальник енергоресурсів». А також мінімізує корупційні ризики. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час зустрічі з представниками урядів ЄС та Швейцарії, міжнародних організацій і народними депутатами.
Втілити монетизацію передбачено в два етапи. Перший — на рівні підприємств — надавачів послуг, другий — на рівні населення. «Монетизація надасть отримувачам субсидій стимули інвестувати в заходи енергоефективності й додаткове джерело щодо їх фінансування. Це одна з вимог меморандуму з МВФ та передумова виконання Угоди про асоціацію України з ЄС в частині впровадження Третього енергетичного пакета», — наголосив Геннадій Зубко.
Він нагадав, що уряд підготував і спрямував до Верховної Ради весь необхідний пакет законопроектів для масштабної реформи енергоефективності, зокрема про Фонд енергоефективності. Також Мінрегіон розробив концепцію реформування галузі теплопостачання, в якій монетизація — одна з ключових складових реформи, повідомляє прес-служба відомства.
Законодавчий пакет з енергоефективності містить законопроекти «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік комунальних послуг», «Про енергетичну ефективність будівель» і «Про Фонд енергоефективності».
Відділ новин «Урядового кур’єра»