Проведений у березні 2019 року перерахунок пенсій дав можливість збільшити пенсії для майже 9 мільйонів українців. Зокрема мінімальний розмір збільшення склав близько 100 гривень. А монетизовані субсидії для оплати житлово-комунальних послуг отримали 3,4 мільйона домогосподарств на загальну суму 5,7 мільярда гривень. На цьому під час брифінгу в Кабінеті Міністрів наголосив очільник Мінсоцполітики Андрій Рева.

Завдяки урядовій пенсійній реформі, яка запроваджена за ініціативи Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, вже у жовтні 2017 року близько 10 мільйонам пенсіонерів було збільшено розмір пенсії залежно від чинникі, а саме: небезпеки умов праці та стажу.

Міністр також нагадав, що у 2018 році збільшення пенсій відбулося для військових пенсіонерів. Другу хвилю підвищення їм виплат уряд провів у січні 2019-го. Тож середній розмір пенсій військовослужбовців нині становить 4682 гривні, повідомляє Міністерство соціаль­ної політики.

У березні 2019 року відбувся новий перерахунок, який надалі проходитиме в автоматичному режимі за сталою формулою. «Це був масовий перерахунок, передбачений законодавством», — сказав Андрій Рева.

Урядовець пояснив: суть перерахунку полягає в тому, що показник середньої заробітної плати, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, який відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за попередній рік.

Розмір виплати збільшено 8,97 мільйона українців, а ще майже 2,2 мільйона людей, які перебувають на заслуженому відпочинку, отримали одноразову доплату. Не проводили перерахунок для тих категорій літніх осіб, які отримують пенсії за спеціальним законодавством. Серед них — прокурори, колишні народні депутати, судді, колишні високопосадовці. Обсяг збільшення різний. Та у 2,45 мільйона українців він становить відтепер близько 1 тисячі гривень на місяць.

«Люди отримують гроші як через Пенсійний фонд, так і через відділення Ощадбанку — ті, хто ще не перебуває на заслуженому відпочинку. ПФ уже завершив виплати на суму близько 4 мільярдів гривень. Ощадбанк виконав заплановане на 75%», — сказав він.

Міністр також зауважив, що всі питання, які виникатимуть у людей щодо перерахунку їхніх виплат, можна вирішити, звернувшись до органів Пенсійного фонду за місцем проживання.

Розповідаючи про програму житлових субсидій, очільник Мінсоцполітики зазначив, що вона діє як ефективний спосіб допомоги вразливим верствам населення. Як неодноразово заявляв Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, уряд допомагає і продовжить захищати людей, які через різні життєві обставини не можуть оплатити комірне, а також впроваджує політику ефективного споживання ресурсів. Так, у 2017 році за ініціативи Кабінету Міністрів запроваджено механізм стимулювання економії газу та електроенергії протягом опалювального сезону. У 2018 році такий стимул склав у грошовому вимірі близько 700 гривень. Кількість домогосподарств, які отримали зекономлені кошти, — 1,3 мільйона.

Нинішня повна монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків уряду щодо реформування сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери, а також досягнення енергоефективності та енергонезалежності. Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. І такий принцип діятиме на постійній основі.

Як заявив Андрій Рева, система впроваджена і працює без збоїв. «У нас буде інструментарій для контролю за процесом оплати комунальних послуг. З одного боку. А з другого — якщо людина зекономила, це її власні кошти», — сказав він.

Міністр наголосив, що механізм монетизації стимулюватиме розвиток ринкових відносин між споживачами та надавачами послуг у сфері ЖКГ та відповідальність — за ефективне використання ресурсів, їх якість, а також чесні нарахування за спожите. «Якщо споживач сплачує повну вартість послуги, він має право вимагати, аби гаряча вода, наприклад, була насправді гарячою, а не ледь теплою», — додав Андрій Рева.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»