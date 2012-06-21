Монголія зацікавлена у зміцненні відносин і співробітництва з Європейським Союзом (ЄС) з метою диверсифікації своєї економіки, залежної від гірничодобувної промисловості. Про це вчора заявив спікер монгольського парламенту Міеегомбин Енхболд на зустрічі з послом ЄС Траяном Лауренціу Христеа в Улан-Баторі.
За словами законодавця, Монголія хоче просувати сільське господарство, будівництво інфраструктури і енергетичну галузь, в зв'язку з чим прагне до тіснішої співпраці з Євросоюзом для реалізації проектів в цих сферах. «Ми також приділяємо увагу розвитку малого і середнього підприємництва та створення нових вакансій», - додав він.
Траян Лауренціу Христеа висловив готовність Європи до подальшого розширення співробітництва в соціально-економічній сфері та наданні допомоги малому та середньому бізнесу.
Сторони домовилися обговорити шляхи зміцнення взаємодії на черговий міжпарламентської зустрічі Монголії і ЄС, який пройде у вересні в Улан-Баторі, йдеться в повідомленні прес-служби монгольського парламенту.
У 2019 Монголія і ЄС планують святкувати 30-річчя з дня встановлення дипломатичних відносин.