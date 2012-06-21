На Сумщині завчасно і добротно підготувалися до різкого зниження температури повітря та прогнозованого снігопаду.
Як повідомила тимчасово виконуюча обов’язки директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Тетяна Коськова, на території краю розгорнуто 848 стаціонарних пунктів обігріву, з яких 346 функціонують у робочий час, 502 – цілодобово.
Заздалегідь з відповідними службами уточнено план спеціальних заходів на випадок негоди, визначено штатний розклад для чергування у цілодобовому режимі, встановлені місця відстою транспортних засобів – таких на ділянках доріг облаштовано 33, налагоджено взаємодію з усіма диспетчерськими службами області.
Готовність № 1 у дорожників. Створено 220 аварійних бригад загальною чисельністю 1200 осіб, за потреби в роботу будуть задіяні 830 одиниць інженерної та 760 – снігоприбиральної техніки, 101 пересувна енергетична установка.
Окрім цього, дочірнє підприємство «Сумський облавтодор» задіює 212 одиниць спеціальної дорожньої техніки.