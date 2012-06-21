Станом на 10:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській, Кіровоградській, Полтавській, Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській, Тернопільській, Рівненській областях та м. Київ. У Закарпатській – дощ.

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 800 працівників та 1 530 одиниць техніки.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому та Кривопільському перевалах від ДСНС залучено 4 одиниці техніки (пересувні пункти обігріву) та 12 чоловік особового складу.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого

Вдень сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини

7-12° тепла.

На Київщині значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу.