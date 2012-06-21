Україну накрили одразу два антициклони, які принесли з собою морози. Вони триватимуть більше тижня.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.
«Ми потрапляємо в потужну смугу високого атмосферного тиску – антициклічну. З півночі підморгує нам антициклон Фріц, зовсім близько - Енрік. Саме завдяки антициклонам ми можемо взимку милуватися сонцем, а не тією безпросвітною атлантичною, хоча і елегантною, хмарною сірістю», – зазначила синоптик.
Сьогодні в Україні – без снігу. Антициклони з півночі притягнули повітря арктичного походження.
«Найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -6... -12°С. На Заході до -9... -15°С. А вдень вони, ці стовпчики, крутитимуться поблизу -1... -5°С. На Півдні натякатиме близька весна, 0... +5°С. Але вночі там також холодно. У столицю затікає холодяка: вночі -6... -9°С, вдень -2... -4°С. Опади малоймовірні. На дорогах слизько», – додає Наталія Діденко.