У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Миколаївського морського порту оголошено початок льодової кампанії. Таке рішення ухвалює капітан порту через інтенсивне льодоутворення, яке утруднює безпечне судноплавство в порту, для забезпечення чіткої та ефективної роботи порту, а також керуючись пунктом Обов’язкових постанов по морському порту.
Запровадження льодової кампанії передбачає дотримання особливих умов і порядку проведення суден від каналу до порту.
Проводять судна до Миколаївського порту в складі льодових караванів. Льодові операції за межами та в межах акваторії Миколаївського морського порту забезпечуватимуть буксири «Гайдамака» (філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ»), «Бакай» (Херсонська філія ДП «АМПУ») та буксири дев’яти приватних підприємств.
Нині згуртованість льоду в порту варіюється від 5 до 10 балів, товщина льоду — 3—7 сантиметрів, залежно від місця порту. Як повідомив капітан порту, погодні умови досить сприятливі, лід легкопрохідний, тому підстав для хвилювання немає.