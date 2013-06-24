За попередніми оцінками, майже 13,5 тисячі кв. км акваторій морів та внутрішніх вод України потребують проведення робіт з гуманітарного розмінування, з них 7,3 тисячі кв. км — на вже деокупованих територіях, повідомив на брифінгу в Military Media Center начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.

За його словами, обстеженню підлягають акваторії річок, водойм, водосховищ, Чорного й Азовського морів. Наразі водолази-сапери ДСНС обстежили майже 3,2 тисячі га водних об’єктів і вилучили 1,4 тисячі вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні у складі ДСНС функціонує 22 підрозділи, для підвищення ефективності роботи вони використовують сучасне обладнання, зокрема надводні та підводні дрони Sonobot та Chaisin, зазначив Сергій Рева.

«Це обладнання разом з іншими сонарами та гідролокаторами використовують для обстеження акваторії Дніпра в Запорізькій області, Київського водосховища, річок та озер Київщини та Чернігівщини», — додав представник ДСНС.