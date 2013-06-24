Моряки відтепер можуть подати заяву та отримати кваліфікаційні документи через представника. Відповідні зміни до постанови №1499 були прийняті Урядом на засіданні Кабінету Міністрів України. Це спільна ініціатива Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Адміністрації судноплавства щодо вдосконалення процедури дипломування моряків в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

У разі, якщо моряк знаходиться в рейсі, він може подати заяву та отримати кваліфікаційні документи дистанційно через довірену особу.

Нагадаємо, що зараз єдиним законним способом підтвердити професійну компетентність та отримати кваліфікаційні документи є звернення до Адміністрації судноплавства або ДП Моррічсервіс у встановленому Положенням порядку.

Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння було розроблене Мінінфраструктури з метою усунення корупційних ризиків в процедурі дипломування та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів відповідно до Конвенції ПДНВ 1978 року.

За даними UNCTAD (Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку), у 2021 році Україна зайняла 6-те місце у світі за кількістю працюючих моряків, що становить понад 4% працівників морської галузі світу. Самі ж моряки щорічно забезпечують значний притік валюти в національну економіку та привозять в Україну в середньому близько 3-4 мільярдів доларів.