Заяви Синоду УПЦ МП щодо екзархів Вселенського патріархату в Україні нагадують спробу штучного розпалення конфлікту, про що вказано у відповідній заяві Міністерства культури. У відомстві з подивом і категоричним несприйняттям поставилися до окремих ухвал Синоду УПЦ МП від 25 вересня.
«Таку реакцію викликають рішення, які стосуються призначення Вселенським Константинопольським Патріархатом своїх представників-екзархів до України, котрі мають сприяти діалогу між різними православними юрисдикціями, що прагнуть об’єднання в Єдиній Помісній Православній Церкві, — цитує УНІАН текст документа. — Константинопольська церква є Церквою-Матір’ю для всіх християн України, бо саме звідти 1030 років тому прийшла Христова віра. У цьому контексті категоричні, нетолерантні та такі, які суперечать українським традиціям шанобливого діалогу між Церквами, заяви Синоду УПЦ (у єдності з МП) видаються спробою штучного розпалення конфлікту — замість мирного спілкування і потуранням відчайдушним спробам російського агресора перешкодити вільному будівництву Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні. Ані українське законодавство, ані традиції міжцерковних відносин в Україні не передбачають права органів однієї Церкви диктувати свою волю іншій Церкві чи її представникам». В Україні завжди діятиме європейський принцип міжрелігійних відносин, заснований на засадах релігійного плюралізму. Ніхто і ні за жодних обставин не має права у відкритому суспільстві диктувати свою волю іншим структурам чи релігійним організаціям. Тим більше агресивно ставитися до діяльності представників Вселенського Константинопольського Патріархату — Церкви, з рук і благословення першоієрархів якої постала і Київська Митрополія, і її пізніше відгалуження, нині відоме як Російська Православна Церква, — підкреслили у міністерстві.