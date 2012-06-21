Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на морози і сніг, працівники ТОВ «Сумимостобуд» повним ходом капітально лагодять мостовий перехід на дорозі державного значення поблизу КПП «Катеринівка» на Сумщині, що з’єднує його із контрольно-пропускним пунктом «Миколаївка» на Чернігівщині.
Ця траса пролягає через низку населених пунктів двох сусідніх областей – Семенівку – Новгород-Сіверський – Глухів, а через міст впродовж півстоліття проїхали мільйони українців та гостей краю.
За повідомленням пресслужби RGM group, до складу якого входить ТОВ, уже виконано значний обсяг робіт.
За словами виконроба Олексія Охріменка, раніше міст мав ширину 7,5 метра, зараз його розділили надвоє і розширять до 9,5 метра. Загальна його довжина становитиме 70 метрів.
Цими днями будівельники завершили зведення першої частини мосту – там встановили 16-метрові палі, облаштували монолітну плиту, уклали балки тощо, а недавно перейшли на другу частину об’єкту.
Найближчим часом оновлений мостовий перехід введуть в експлуатацію і він слугуватиме численним автомобілістам-землякам та гостям України.