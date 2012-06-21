Київ подав позовну заяву у справі «Україна проти Росії (щодо Криму)» до ЄСПЛ 13 березня 2014 року. Вона стосувалася порушень прав людини у Криму в період з 27 лютого 2014-го по 26 серпня 2015 року. ЄСПЛ ухвалив у цій справі проміжне рішення, визнавши позов України «частково прийнятним». Суд погодився розглянути звинувачення українського уряду на адресу Російської Федерації в тому, що вона винна в порушенні статей Європейської конвенції з прав людини на території Криму з 27 лютого 2014 року, оскільки отримав достатньо доказів, що Росія «здійснювала ефективний контроль над Кримом» саме з цієї дати.