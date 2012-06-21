Завершальний етап чемпіонату Європи з мотокросу в класі IMX Open пройшов в Угорщині. Ці восьмиетапні змагання стартували навесні в Данії, де Володимир Тарасов посів третє місце. Наступні етапи проходили в різних країнах Європи, і в них запорізький спортсмен теж не пас задніх: у Болгарії виборов «золото», у Хорватії посів третє місце, у Росії і Словенії — четверте, у Сербії — знову «бронза», в Україні — «срібло», в Угорщині — 9-е місце. За загальною кількістю набраних балів у всіх етапах Володимир Тарасов став абсолютним чемпіоном Європи з мотокросу.
Володимир Тарасов — майстер спорту України міжнародного класу, 17-кратний чемпіон України, переможець етапу чемпіонату Європи серед юніорів 2008 року в Румунії, був четвертим на чемпіонаті світу з мотокросу 2011 року в Італії. Хлопець навчається на четвертому курсі юридичного факультету Запорізького університету. Живе в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району на Запоріжжі. Команда Володимира складається з тренера Валерія Доценка, механіка Віталія Онікієнка та його батька — головного тренера збірної команди України з мотокросу Володимира Тарасова.
Як розповів сам чемпіон, було важко вибороти перемогу, бо довелося змагатися з 92 суперниками протягом кількох місяців. «Займатися спортом я почав змалечку, — розповідає Володимир, — у вісім років, коли батько подарував мені перший мотоцикл. Проте тоді це було розвагою, потім мотокрос став для мене професійним спортом, а мій батько — першим тренером».
Батько та тренер хлопця зазначив, що шлях до звання чемпіона був тяжким і довгим, проте Володимир з перших днів на мотоциклі показував високі результати, а вже потім щороку йому вдавалося завойовувати чемпіонські титули. За даними тренера Валерія Доценка, цей сезон був досить важким та напруженим для їхньої команди. Під час змагань Володимиру довелося проявити неабияку витримку та наполегливість. За цією перемогою стоять роки тренувань, фізична, психологічна та технічна підготовка, бажання перемогти та щоденна робота.
— Мотокрос — це видовищний і складний вид спорту, — говорить начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова. — Наш спортсмен показав дивовижні результати. Сподіваємось, що це лише початок його подальшої спортивної кар’єри. Нині Володимиру треба готуватися до участі в чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року. Для підтримки спортсмена з обласного бюджету буде надано 40 тисяч гривень, а наступного року ми плануємо збільшити фінансування.