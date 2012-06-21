Компанія «Мотор Січ» планує почати випуск вертольотів в Запоріжжі у 2018 році.
Про це повідомив президент і генеральний конструктор "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, передає Укрінформ.
«У 2018 році "Мотор Січ" починає випуск вертольота власного виробництва – вертольота «Надія». Це цивільний вертоліт, розрахований на 7 пасажирів з дальністю польоту 1 тис. км, тобто здатний облетіти всю Україну. Зараз цей вертоліт проходить сертифікацію», – повідомив Богуслаєв.
За словами президента "Мотор Січі", новий вертоліт може бути адаптований для використання підрозділами ГСЧС, прикордонної служби та іншими спецслужбами, а також – для потреб санавіації.
ДОВІДКА «УК»
"Мотор Січ" – запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок. Продукція "Мотор Січ" експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах світу.