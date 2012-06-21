Є законопроект про те, що 50% контенту друкованих засобів масової інформації повинні бути українською мовою, а для інтернет-видань такого не пропонують.
Про це розповіла заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар в інтерв'ю Ліга.net.
На запитання, чи варто очікувати для друкованих та інтернет-ЗМІ закону, подібного до закону про квоти на телебаченні, вона відповіла: «Це навіть не розглядається, держава це не повинна регулювати».
«Різниця в тому, що телебачення працює на державному частотному ресурсі. Держава має право регулювати те, для чого дає свій ресурс, — це європейський підхід», — сказала вона.
«Але якщо говорити не про інтернет-ЗМІ, а про пресу, то у нас є законопроект, який передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ», — повідомила пані Сюмар.
«Я в цьому плані прихильник того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив. Щоб ми зробили якісь податкові пільги чи пільги з поширення для тих, хто дотримує цю квоту», — зазначила вона.
«Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, адже норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів, і з нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ», — заявила Вікторія Сюмар.