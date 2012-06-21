У селі Прелесне Слов’янського району на Донеччині зібрано цікавий матеріал для унікальної книжки «Мова наших батьків», написаної місцевою східностеповою говіркою. Її автор — вчителька української мови та літератури тамтешньої школи Ірина Панченко — збирала матеріал для цього видання впродовж п’ятнадцяти років і записала різноманітні історії від 22 діалектоносіїв. «Спершу це були народні пісні, та оскільки кожен хотів розповісти про своє життя, до книжки увійшли різні розділи: про дитинство, весілля, голод 1947 року, повагу до батьків, українські страви тощо. Люди розповідали так, як говорять щодня, і я почула не літературну українську мову, а наш діалект. Так вдалося зафіксувати давню східностепову говірку», — каже автор.
Село Прелесне, що належить до Слобідської України, більш відоме з ХVІІI століття і спершу звалося Веселе. А про його минуле досі нагадують історичні пам’ятки — розкішна садиба поміщика Бантиша і музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості, створений колись великим ентузіастом своєї справи вчителем і художником Олександром Шевченком. Та й тутешня школа, де працює Ірина Панченко, — також своєрідний музей, адже скликає на уроки місцевих учителів і дітей уже 227 років.