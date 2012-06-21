Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на посаді Глави держави прагне побудувати успішну, справедливу, безпечну та комфортну країну з високими соціальними стандартами та партнерськими стосунками з іншими державами. Про це він сказав, починаючи прес-конференцію.

Президент зауважив, що зустріч зі ЗМІ відбувається на території ДП «Антонов», де будують літак Ан-178 для української армії.

«Один з трьох літаків, які вперше за роки незалежності держава замовила «Антонову» для української сучасної, потужної армії. І в цьому – весь зміст мого бачення України й того, що в нас відбувається, – ми повинні пам’ятати про минуле, розуміти, де і в якому стані ми сьогодні перебуваємо і що ми будемо робити. Думати й будувати майбутнє, будувати нашу незалежність, будувати нашу Україну», – сказав Володимир Зеленський.

«Питання не в тому, щоб добудувати літак «Мрія». Я б у ширшому сенсі говорив про це. Питання не тільки в літаку, а питання в тому, щоб побудувати країну мрій, підняти нашу країну дуже високо вгору, як піднімається «Антонов», і щоб вона була на висоті інших потужних, демократичних, цивілізованих країн. Тому моє бачення зрозуміле: що ми будемо будувати, що зараз вже робимо, але в широкому сенсі цього слова. Будувати, добудовувати, а іноді деякі галузі починати будувати, на жаль, з нуля», – сказав Глава держави.

Пріоритетом номер один Президент назвав деолігархізацію.

«Ми будуємо країну без олігархів. Думаю, ви вже відчуваєте наші перші кроки, до яких я готувався досить довго, і зараз ви бачите результати. Країну для сорока мільйонів громадян, а не для сотні «Форбс», і де держава повинна дійсно допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету», – наголосив Володимир Зеленський.

Наступним, не менш важливим, він назвав захист національної безпеки та інтересів держави.

«Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає, як це було раніше, тільки на санкційну політику інших держав – ми їм вдячні, а яка самостійно захищає свій суверенітет, і всередині країни також, яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, контрабандистів, кримінальних авторитетів, злодіїв у законі, «скрутчиків» податків, спиртовиків – їх досить багато», – заявив Президент.

Триває робота й над тим, щоб у країні всі були рівні перед законом, наголосив Глава держави. На його думку, це той напрямок, де все будується з нуля – проводиться судова реформа. Йдеться про Антикорупційний суд, Конституційний Суд, підготовку низки важливих законів, більшість із яких, за словами Володимира Зеленського, вже погоджено, зокрема з міжнародними партнерами.

Серед кроків, які рухають країну вперед, Глава держави назвав створення «держави у смартфоні», завдяки якій сьогодні десятки послуг онлайн вже отримують 10 млн українських громадян.

«Ми йдемо вперед. Це зручно, швидко, а головне – без корупції», – наголосив Президент.

«Ми будуємо країну, яка будує. І це також бачать українські громадяни, і я відчуваю це. Це важливо для нас усіх. Йдеться не про сотні кілометрів доріг. Тисячі кілометрів нових доріг побудовано чи відремонтовано, сотні шкіл, садочків, стадіонів. Ми будуємо сьогодні аеропорти, КПВВ, ЦНАПи, багато всього. До речі, й літаки», – сказав Глава держави.

Крім того, додав Президент, створюються умови, коли «земля належить народу» – це не гасло, а реформа. Вже ухвалено низку відповідних законів.

«Замість тисяч брудних слів, тракторів біля Банкової, Ради, Кабміну ми передали тисячі гектарів людям на місцях. Це реальні дії, а не тільки слова», – зазначив він.

Володимир Зеленський також заявив, що прагне побудувати країну, де немає бідності. На його думку, збільшення мінімальної заробітної плати, запровадження програм для пенсіонерів, завдяки яким вони отримують додаткові кошти, підтримка бізнесу, серед іншого й під час коронакризи та карантину, запровадження програм у системі охорони здоров’я – це кроки, які наближають до цієї мети.

«Але найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни. І це справді складний шлях, не дуже швидкий… Ми розуміємо, що мир повинен бути міцний, назавжди, і це залежить від міцності нашої армії. Вона повинна бути міцною всюди – на суші, у воді, в повітрі, а зараз ми бачимо, що великі загрози є й у кіберпросторі», – резюмував Глава держави.